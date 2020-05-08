Musevi: Amerika’nın tek taraflı politikaları sonlanmalı

Musevi Twitter hesabından yaptığı açıklamada Amerika’nın uluslararası anlaşmalardan çekilmesine işaretle, ‘’Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) Trump’ın çekildiği ilk ve son çoğulculuğun sonucu bir anlaşma değildir. Amerika rejimi kısa süreli menfaatleri uğruna ülkelerin uzun süreli refahı pahasına temin etmek istiyor. ABD rejimi tek taraflı politikalarını sonlandırmalı ‘’ dedi.

Bazı ajanslar son günlerde ABD yetkililerine dayandırdığı haberlerinde ABD’nin KOEP’ten çekilmesine rağmen bir tasarı hazırlayarak İran’ın silah ambargosunun uzatılmasını oylamaya sunacağını bildirdiler.

Bu ajanslar, ABD’nin Mayıs ayında bu tasarıyı BM Güvenlik Konseyinde oylamaya sunacağını bildirmişlerdi.

İran aleyhindeki silah ambargosunun 27 Ekim 2020’de sonlanması KOEP’in bir bölümünü oluşturmakta ve 2231 nolu BM Güvenlik Konseyi kararı ile de güvence altına alınmıştır.

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2012