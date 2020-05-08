8 May 2020 12:07
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News Code: 83779948
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WeGo Genel Sekreteri Şiraz Haftasını kutladı

WeGo Genel Sekreteri Şiraz Haftasını kutladı

Şiraz, IRNA- Dünya Akıllı Sürdürülebilir Şehirler Örgütü'nün (WeGO) genel sekreteri Kyong-yul Lee Şiraz belediye başkanı ve halkını görüntülü bir mesajla tebrik etti.

Her yıl 5 Mayıs'ta (15 Ordibeheşt) Şiraz halkı tarafından Şiraz Günü kutlanılıyor.

Kyong-yul Lee mesajında, mesaj yerine orada olmayı istediğini ve Şiraz halkı ile birlikte Saadi Şirazi’nin şiirlerini okuyup, Portakal Çiçeklerinin kokusunu solumak istediğini söyledi.

Kyong-yul Lee, COVID-19'un patlak vermesine atıfta bulunarak, Saaidi Şirazi’nin de ifade ettiği gibi tüm insanlığın bir vücudun uzuvları gibi olduğunu ve başkalarının acısını hissetmeyenin insan olamayacağını söyledi.

Şiraz, merkezi Seul’de bulunan Dünya Akıllı Sürdürülebilir Şehirler Örgütü'nün üyesidir.

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2012

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