WeGo Genel Sekreteri Şiraz Haftasını kutladı

Her yıl 5 Mayıs'ta (15 Ordibeheşt) Şiraz halkı tarafından Şiraz Günü kutlanılıyor.

Kyong-yul Lee mesajında, mesaj yerine orada olmayı istediğini ve Şiraz halkı ile birlikte Saadi Şirazi’nin şiirlerini okuyup, Portakal Çiçeklerinin kokusunu solumak istediğini söyledi.

Kyong-yul Lee, COVID-19'un patlak vermesine atıfta bulunarak, Saaidi Şirazi’nin de ifade ettiği gibi tüm insanlığın bir vücudun uzuvları gibi olduğunu ve başkalarının acısını hissetmeyenin insan olamayacağını söyledi.

Şiraz, merkezi Seul’de bulunan Dünya Akıllı Sürdürülebilir Şehirler Örgütü'nün üyesidir.

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2012