İran, Ortadoğu’da çelik üreten ve ihraç eden ülkelerin başındadır

Ortadoğu bölgesindeki en önemli çelik üreticileri İran, Arabistan, BAE ve Katar’dır ve İran 2018 yılında 25 milyon ton üretimle üretimin yüzde 69’unu oluşturmuştu.

İstatistiklere göre Arabistan üretimin yüzde 15’ini, BAE yüzde 9’unu ve Katar yüzde 7’sini oluşturmaktadır.

İran, Arabistan ve BAE bölgenin en büyük çelik üreticileri olmanın yanında bu 3 ülke bölgede çelik tüketiminin yüzde 70’ini oluşturuyorlar.

İran yüzde 38 tüketim, Arabistan yüzde 21, BAE yüzde 15 tüketimle ilk 3 sırada yer almaktadır. Daha sonra Irak yüzde 6 ve diğer ülkelerde yüzde 20 tüketimle yer almaktadırlar.

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2012