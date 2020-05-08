8 May 2020 10:30
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News Code: 83779872
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İran, Ortadoğu’da çelik üreten ve ihraç eden ülkelerin başındadır

İran, Ortadoğu’da çelik üreten ve ihraç eden ülkelerin başındadır

Tahran, IRNA- İran 50 yılı aşkın çelik üretimi ile bugün Ortadoğu bölgesinin en büyük üreticisi ve ihracatçısı konumundadır ve gelecek 5 yıl zarfında da dünyada 10. Sıradan 7. sıraya yükselmesi beklenmektedir.

Ortadoğu bölgesindeki en önemli çelik üreticileri İran, Arabistan, BAE ve Katar’dır ve İran 2018 yılında 25 milyon ton üretimle üretimin yüzde 69’unu oluşturmuştu.

İstatistiklere göre Arabistan üretimin yüzde 15’ini,  BAE yüzde 9’unu ve Katar yüzde 7’sini oluşturmaktadır.

İran, Arabistan ve BAE bölgenin en büyük çelik üreticileri olmanın yanında bu 3 ülke bölgede çelik tüketiminin yüzde 70’ini oluşturuyorlar.

İran yüzde 38 tüketim, Arabistan yüzde 21, BAE yüzde 15 tüketimle ilk 3 sırada yer almaktadır. Daha sonra Irak yüzde 6 ve diğer ülkelerde yüzde 20 tüketimle yer almaktadırlar.

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2012

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