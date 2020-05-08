8 May 2020 10:19
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News Code: 83779861
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İran ve Türkiye İçişleri Bakan Yardımcıları telefonla görüştü

İran ve Türkiye İçişleri Bakan Yardımcıları telefonla görüştü

Tahran, IRNA- İran İçişleri Bakan Yardımcısı Hüseyin Zülfikarı ve Türk meslektaşı Muherrem İnce yaptıkları telefon görüşmesinde Koronavirüsün yaygınlaşması ve bunun yakalanan ülkelerdeki olumsuz siyasi, ekonomik ve siyasi etkileri konusunda fikir alışverişinde bulundular.

Zülfikari görüşmede her iki ülkede de bazı vatandaşların virüsten dolayı hayatlarını kaybetmesine işaretle, İran’ın virüsle mücadeledeki tecrübelerini paylaşmaya hazır olduğunu bildirdi.

Zülfikari iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin başlaması için sınırlarının açılması ile ilgili sağlık protokolünün hazırlandığını ve incelenmek için Türkiye’ye gönderildiğini söyledi.

Zülfikari, Türk halkının Ramazan’ını kutlayarak, Türk halkına esenlikler temenni etti.

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2012

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