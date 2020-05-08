İran ve Türkiye İçişleri Bakan Yardımcıları telefonla görüştü

Zülfikari görüşmede her iki ülkede de bazı vatandaşların virüsten dolayı hayatlarını kaybetmesine işaretle, İran’ın virüsle mücadeledeki tecrübelerini paylaşmaya hazır olduğunu bildirdi.

Zülfikari iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin başlaması için sınırlarının açılması ile ilgili sağlık protokolünün hazırlandığını ve incelenmek için Türkiye’ye gönderildiğini söyledi.

Zülfikari, Türk halkının Ramazan’ını kutlayarak, Türk halkına esenlikler temenni etti.

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2012