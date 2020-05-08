Tahran 5.1 şiddetinde depremle sallandı

Yerin 7 km derinliğinde meydana gelen depremin merkez üstü Tahran ve Mazenderan illerine yakın Demavend bölgesi idi.

Tahran ve Elborz illerinde depremden dolayı 33 kişi yaralandı. Yaralılar genelde deprem korkusuyla kaçarken yaralanmışlardır.

Yaralılardan 19 kişi Demavend kentinden ve 15’inin de Tahran’dan olduğu belirtilmektedir. Tahran’daki yaralılardan 11’inin tedavisi bitirilerek taburcu olduğu ve 4 kişinin hastanelerde tedavisinin sürdüğü ifade edilmektedir.

Depremden panikten dolayı düşen ve kafasını çarpan 60 yaşında bir kişi de hayatını kaybetmiştir.

Deprem Tahran’da hissedildi ve Tahran halkının bir çoğu dün geceyi sokaklarda geçirdi.

Tahran Belediyesi Kriz Yönetim Başkanı Rıza Keremi de yaptığı açıklamada halktan ana caddeleri kapatmamalarını isteyerek 3 gün süre ile hazır ol vaziyette olacaklarını söyledi.

Öte yandan 5,1 şiddetindeki depremin ardından en büyüğü 3,9 şiddetinde 4 artçı sarsıntının gerçekleştiği bildirildi.

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2012