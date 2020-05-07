Uluslararası Fecr Film Festivali bu sene düzenlenmeyecektir

Festivalin Genel Sekreteri Moammad Mehdi Askerpur, ‘’Koronnavirüsün yaygınlaşması sorası festivalin 38. Döneminin Nisan ayı yerine Haziran’da düzenlenmesi kararlaştırılmıştı fakat yaygınlaşan korona ile birlikte bir çok uluslararası festival ya ertelendi veya lağvedildi. ‘’ dedi.

Festivalin çeşitli bölümlerindeki filmlerin seçiminin tamamlandığını belirten Askeri, festivalin internet üzerinden düzenlenmesinin de gündeme geldiğini fakat bir çok yabancı sinemacıların korona ile boğuştuklarından festivalin gelecek sene Nisan ayında düzenlenmesinin kararlaştırıldığını söyledi.

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2012