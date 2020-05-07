İran: ABD, KOEP ile ilgili konuları gündeme getirecek konumda değildir

ABD’nin KOEP’ten ayrılmasının yıldönümünde İran Dışişleri Bakanlığının Twitter hesabında yayınlanan mesaja bu konu belirtildi.

Mesajda, ‘’ABD, KOEP’ten nefret ediyor, KOEP’ten ayrılarak ayaklar altına aldı ve KOEP’e bağlı olanları cezalandırmaktadır. ABD KOEP ile ilgili konuları gündeme getirecek konumda değildir. ‘’ ifadesi yer aldı.

ABD Başkanı Trump, KOEP’in en elde edilecek en kötü anlaşma olduğu iddiası ile iki sene önce ülkesinin KOEP’ten çekildiğini bildirdi.

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2012