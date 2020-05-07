7 May 2020 16:26
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News Code: 83779424
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Dejpesend: Ambargolar İran dış ticaretini etkilemedi

Dejpesend: Ambargolar İran dış ticaretini etkilemedi

Tahran, IRNA- İran Ekonomi Bakanı Ferhad Dejpesend, tüm ambargolar ve uluslararası baskılara rağmen son iki yılın dış ticaret hacminin fazla değişmediğini ve İran’ın 43, 44 milyar dolar ithalat ve 41 milyar doları aşkın ithalat gerçekleştirdiğini söyledi.

Dejpesend yaptığı açıklamada, İslam İnkılabı Rehberinin ekonomideki çeşitli değişikliklerin gerekliliğini genel olarak direniş ekonomisi çerçevesinde dikkate aldıklarını söyledi.

Geçen sene ve bir önceki yılda İran’a uygulanan en zalimce ve en şiddetli ambargolar olduğunu ifade eden Dejpesen, bu iki yıl içindeki ithalat ve ihracat rakamlarının yaklaşık aynı olduğunu söyledi.

Dejpesend, bu durumun İran ekonomisinin yüksek kapasitesinden kaynaklandığını belirterek, ithal edilen ürünlerin yüzde 85’inin yatırım mallarla ham maddeden oluştuğunu söyledi.

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2012

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