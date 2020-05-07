Dejpesend: Ambargolar İran dış ticaretini etkilemedi

Dejpesend yaptığı açıklamada, İslam İnkılabı Rehberinin ekonomideki çeşitli değişikliklerin gerekliliğini genel olarak direniş ekonomisi çerçevesinde dikkate aldıklarını söyledi.

Geçen sene ve bir önceki yılda İran’a uygulanan en zalimce ve en şiddetli ambargolar olduğunu ifade eden Dejpesen, bu iki yıl içindeki ithalat ve ihracat rakamlarının yaklaşık aynı olduğunu söyledi.

Dejpesend, bu durumun İran ekonomisinin yüksek kapasitesinden kaynaklandığını belirterek, ithal edilen ürünlerin yüzde 85’inin yatırım mallarla ham maddeden oluştuğunu söyledi.

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2012