Zarif, Irak’ta yeni hükümetin oluşmasını kutladı

Zarif, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ‘’Irak yeni hükümetinin oluşmasından dolayı Başbakan Mustafa El Kazimi, kabine üyeleri, Irak Parlamentosu ve hepsinden önemlisi Irak halkını tebrik ediyorum. İran her zaman Irak halkı ve seçtikleri ükümetlerin yanında duracaktır. ‘’ dedi.

Mustafa El Kazımi 29 Kasım 2019 tarihinde istifa eden Adil El Mehdi’ni yerine Başbakan olmaktadır.

El Kazımi hükümeti bir sene zarfında erken seçim için gerekli hazırlıkları yapmak, petrol fiyatların düştüğü dönemde korona ile mücadele ve en kısa sürede 2020 bütçesini hazırlayıp parlamentoya sunmakla görevlendirilmiştir.

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2012