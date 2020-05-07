İran’da koronadan iyileşenlerin sayısı 82 bin 744’e ulaştı

Dünden bu yana 1485 kişide daha korona virüs tanısı konulduğuna dikkati çeken Cihanpur, son 24 saatte bu vakalardan 68’inin daha yaşamını yitirdiğini söyledi.

Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Merkezi Başkanı Kiyanuş Cihanpur, bugüne kadar İran'da korona virüsünden hayatını kaybedenlerin sayısının 6 bin 486’ya, bu hastalığa yakalananların sayısının 103 bin 135’e yükseldiğini, 82 bin 744 kişinin ise iyileştiğini belirterek, koronavirüs hastalarından 2 bin 728 kişinin kritik durumda ve yoğun bakımda olduğunu kaydetti.

Ülkede şimdiye kadar 544 bin 702 korovavirüs tanı testinin gerçekleştirildiğine işaret eden Cihanpur, yeni yakalananların üçte ikisinin daha önce yakalananlara yakın kişiler veya aile üyeleri ve üçte birinin de hastanelere kendiler gelenlerden oluştuğunu söyledi.

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2012