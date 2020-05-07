Rahmani: Geçen sene 470 milyon ton maden istihsal edildi

Rahmani, Kerman ilinin Hatunabad tesisinde açılışı yapılan yeni 3 proje töreninde yaptığı konuşmada, geçen haftalarda açılışı yapılan büyük Alüminyum projeleri sonrası bugün de bakır projelerinin açılışının yapıldığını söyledi.

Yapılan planlamalara göre bu sene maden projelerinde yenileme, teçhiz ve küçük madenlerin faaliyete geçmesini sağlamak olduğunu ifade eden Rahmani, bu seneki önceliklerinden birinin yeni madenlerin keşfi olduğunu söyledi.

Geçen sene bulunan yeni maden kapasitelerin bugüne kadar bulunan tüm madenlerin kapasitesi kadar olduğunu ifade eden Rahmani, İran’da 68 çeşit maden bulunduğunu ve İran’ın bu hususta dünyanın ilk 10 ülkesinden biri olduğunu söyledi.

Bugün Cumhurbaşkanı Ruhani bugün video konferans yöntemiyle Kerman ilinin Hatun Abad bölgesinde bakır sanayi ile ilgili 4 büyük projenin açılışını gerçekleştirdi.

Hatunaban Bakır tesislerinden değiştirilen üretim teknolojisi ile üretim miktarı 80 bin tondan 120 bin tona ulaşmış durumdadır.

Teknoloji yenilenmesinin yanı sıra Asit Sülfirik ve Oksijen fabrikalarının da açılışı gerçekleşti.

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2012