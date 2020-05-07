Cumhurbaşkanı Ruhani tarafından kerman’da 4 büyük projenin açılışı yapıldı

Ruhani açılışta yaptığı açıklamada, yeni teknolojilerden yararlanılarak fosil yakıtların kullanımının azaltılması ve üretimin artmasının önemli işler olduğunu belirtti.

Küçük ve orta ölçekli madenleri borsada işlem görmesinin ve halkın bunların hissesini alabilme imkanına kavuşmasına değinen Ruhani, bunun hem borsanın canlanmasına yardımcı olacağını hem de küçük ve ortak ölçekli madenlerin daha hızlı faal hale geleceğine yardımcı olacağını söyledi.

İran’da bir çok madenin özellikle bakır madenlerinin yer yüzünde olduğunu ve bundan dolayı istihsal masraflarının fazla olmadığını ifade eden Ruhani, gelecek için yer altında bulunan madenlere de yatırım yapılması gerektiğini söyledi.

Hatunaban Bakır tesislerinden değiştirilen üretim teknolojisi ile üretim miktarı 80 bin tondan 120 bin tona ulaşmış durumdadır.

Teknoloji yenilenmesinin yanı sıra Asit Sülfirik ve Oksijen fabrikalarının da açılışı gerçekleşti.

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2012