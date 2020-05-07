Vaizi: İran ve Azerbaycan dostluğu köklüdür

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Dış İlişkiler Müşaviri ile bir telefon görüşmesi yapan Vaizi, Twitter hesabından yaptığı açıklamada bu konuyu belirtti.

Vaizi, ‘’ İktisadi ilişkilerin geliştirilmesi ve koronavirüsle mücadelede işbirliği Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı Dış İlişkiler Dairesi Başkanı ile telefon görüşmesine konu olmuştur. ‘’ dedi.

Vaizi, ‘’ İran ve Azerbaycan halkları arasındaki dostluk kalıcı ve derindir. Zor günlerde arkadaşlar yan yana kalırlar.’’ diye yazdı.

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2012