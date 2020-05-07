Zali: İran tıp alanında yeni uzmanlık protokollerine imza atabilir

Zali yaptığı açıklamada, korona’nın yaygınlaşmaya başlamasından İran’ın uluslararası protokollerden geri kalmadığını bilakis bir çok protokolün yaratılmasına da imza attığını söyledi.

Zali, ‘’Korona, İranlı doktorların ve araştırmacıların yüksek bilimsel yeteneklerini gösterdi, İranlı doktorların korona ile mücadele dahil tüm alanlarda yüksek kapasiteleri ispatlanmıştır. ‘’ dedi.

İran’ın bilim ve tıp alanında yıllardan beri kendine yeter konumda olduğunu ifade eden Zali, 40 seneden beri sağlık alanında en yüksek hizmetlerin en iyi düzeyde halka verildiğini söyledi.

Korona ile mücadelede Dünya Sağlık Örgütünün 12 ülkeyi bu konuda bilimsel araştırmaya yetkin gördüğünü ifade eden Zali, bu ülkelerden birinin İran olduğunu söyledi.

Ülke genelinde korona ile ilgili üniversiteler ve araştırma merkezlerinde 640 araştırma olduğunu ifade eden Zali, İran’ın bu husustaki başarısının dünya bilim camiasında hayret uyandırdığını söyledi.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish

2012