Kermanşah ili yabancı yatırım çekmede 3. Sırada yer almakta

Kermanşah Vali Yardımcısı Hedayet Hatemi, IRNA’ya yaptığı açıklamada, bu ile geçen sene (21 Mart 2019-21 Mart 2020) toplam 110 milyon Avro yabancı yatırım gerçekleştiğini ve bu rakamın üllkeeki toplam yatırımı yüzde 13’ünü oluşturduğunu söyledi.

Yatırımın iki Çinli şirket tarafından yapıldığını ve birinin fayans diğerinin de alışım sektöründe olduğunu söyledi.

Firmaların izinleri aldıktan sonra yapım işlerine başladıklarını ifade eden Hatemi, şirketlerin bu sene üretime başlayabileceklerini söyledi.

Hatemi, yapılan yatırımlarla 1700 kişiye istihdam sağlanacağını ifade eden Hatemi, Kermanşah iline yabancı yatırımı desteklediklerini söyledi.

İki milyon nüfusa sahip Kermanşah’ta 1000’i aşkın üretim merkezi bulunmaktadır.

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2012