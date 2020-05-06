Özbekistan ve Tacikistan cumhurbaşkanları, İran ile ilişkilerin gelişmesine vurgu yaptılar

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirzayev bu telefon görüşmesinde İran’ı koronavirüs ile mücadeledeki başarılarını takdir ederek, İran’ı bölgede özel konuma sahip olduğunu ve Tahran ile ilişkilerin gelişmesinin ülkesi için önem taşıdığını söyledi.

Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman da İran ile ilişkilerin ve işbirliğinin gelişmesinin Tacikistan’ın dış politikasının kilit politikalarından olduğunu söyledi.

Ruhani de görüşmelerde İran’ın koronavirüs ile mücadeledeki başarılarına ve bu mücadelede ihtiyaç duyulan teşhis kit ve vantilatörler gibi teçhizatların ülke içinde üretildiğine işaretle, İran’ın bu konuda tecrübelerini paylaşmaya ve Tacikistan ile Özbekistan’ın tüm ihtiyaçlarını karşılamaya hazır olduğunu söyledi.

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2012