Musevi, Afgan mültecilerle ilgili gerçek dışı haberleri yalanladı

Musevi yaptığı açıklamada, konunun İran’la ilgili olmamasına rağmen, Afganlı yetkilileri istemi doğrultusunda ve İran’ın Afganistan ile dostane ve kardeşçe ilişkilerine verdiği önemden dolayı, Aganistan’ın Tahran Büyükelçiliğine bir nota verilerek, Tahran’ın bu iddiaların Afgan tarafı ile ortak işbirliği çerçevesinde incelemeye hazır olduğunu bildirdiğini ifade etti.

Musevi, ‘’İran, Afganistan ile olan sınırları dostluk ve barış sınırı olarak görmekte ve karşılıklı saygı çerçevesinde Afganistan ile ilişkilerini devam etmeye ve geliştirmeğe vurgu yapmaktadır. ‘’ dedi.

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2012