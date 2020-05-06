6 May 2020 22:43
Journalist ID: 1942
News Code: 83778673
0 Persons

Musevi, Afgan mültecilerle ilgili gerçek dışı haberleri yalanladı

Musevi, Afgan mültecilerle ilgili gerçek dışı haberleri yalanladı

Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Seyyid Abbas Musevi, bazı Afganlı mültecilerin İranlı sınır görevlileri tarafından ülkelerine dönmeye mecbur bırakıldıkları zaman Harirud nehrinde kaza geçirdikleri iddialarını şiddetle yalanladı.

Musevi yaptığı açıklamada, konunun İran’la ilgili olmamasına rağmen, Afganlı yetkilileri istemi doğrultusunda ve İran’ın Afganistan ile dostane ve kardeşçe ilişkilerine verdiği önemden dolayı, Aganistan’ın Tahran Büyükelçiliğine bir nota verilerek, Tahran’ın bu iddiaların Afgan tarafı ile ortak işbirliği çerçevesinde incelemeye hazır olduğunu bildirdiğini ifade etti.

Musevi, ‘’İran, Afganistan ile olan sınırları dostluk ve barış sınırı olarak görmekte ve karşılıklı saygı çerçevesinde Afganistan ile ilişkilerini devam etmeye ve geliştirmeğe vurgu yapmaktadır. ‘’ dedi.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish
2012

yorumunuz

You are replying to: .
2 + 1 =