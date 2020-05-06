İran Milad Kulesi Talasemi hastaları için kırmızı renge büründü

Her sene Talasemi Günü dolayısıyla bu hastalara destek için özel programlar düzenleniyordu fakat bu sene korona’dan dolayı düzenlenmedi.

Tıp dilinde "talasemi" olarak da geçen Akdeniz anemisi, daha çok Akdeniz ülkelerinde görüldüğü için bu isimle anılıyor. Ancak hastalığın etkilerini artık sadece Akdeniz ülkelerinde değil dünyanın pek çok bölgesinde tespit edebilmek mümkün. Anemi hastalığı, yapılan yoğun göçler sebebiyle kısa sürede pek çok bölgeye yayılma gösterebiliyor ve yapılan tarama testleri ile kolaylıkla önlenebiliyor.

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2012