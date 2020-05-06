Avusturya Cumhurbaşkanı: AB, Amerika’nın İran aleyhindeki ambargolarına karşıdır

Bellen, Cumhurbaşkanı Ruhani ile yaptığı telefon görüşmesinde, Amerika’nın yaptıklarının uluslararası anlaşmalara ve kanunlara aykırı olduğunu belirterek, İran-Avrupa ilişkilerinin Amerika’dan etkilenmeden iyileşmesi için çalıştıklarını söyledi.

Taraflar görüşmede korona ile mücadelede uluslararası işbirliğinin gerekli olduğunu belirterek, bu alanda tecrübelerini paylaşmaya hazır olduklarını bildirdiler.

Taraflar ayrıca Amerika’nın ambargolarını ilaç ve tıbbi teçhizatın temini yönünde engel oluşturduğunu ve buna karşı olduklarını bildirdiler.

Ruhani görüşmede mevcut zor şartlarda İran aleyindeki ambargolara devam ettiğini ve hatta İran’ın IMF’den kredi almasına bile karşı çıktığını bildirdi.

İran’ın bölgede barış ve istikrar istediğini ve Avrupa^da Siyonist rejime baskı uygulayarak, Suriye ve Lübnan saldırılarına devam etmemesini sağlamayı beklediğini söyledi.

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2012