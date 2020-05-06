Ayetullah Hamenei ülkenin çalışma ve üretim sektörlerinde gençlerin daha fazla yer almasını istedi

Özel ihtimam isteyen sektörlerden birinin ilaç ve aşı sektörü olduğunu ifade eden Ayetullah Hamenei, koronavirüs ile mücadelede ülke genelinde ilaç ve aşı üretimi için iyi çalışmalar yapıldığı ve belki de İranlı genç araştırmaların diğer ülkelerden daha erken korona için ilaç ve aşı bulmayı başarabileceklerini söyledi.

Ayetulla Hamenei, ‘’Saniyede 7500 metre hızı olaa bir uydu taşıyıcısını fırlatarak uyduyu yörüngeye yerleştirebiliyorsak veya savunma sanayinde büyük ilerlemeler sağlayabiliyorsak, üretimde de sıçrama yapabiliriz. ‘’ dedi.

Ayetullah Hamenei, uyduyu üretip fırlatabilen ve bir sonraki uydu için 36 bin km hedefini belirleyenlerin 100 km’de 5 litre tüketebilen araçta üreteileceğini söyledi.

Ayetullah Hamenei, ‘’Üretim ülke ekonomisi için hhhyati olduğu kadar siyasi, sosyal ve kültüre açıdan da bir çok etkisi olacaktır ve ülke milli hasılasının kültürel etkisinin de olacağını söyledi.

İşçilerin İslam İnkılabi Deviminin zaferi, kutsal savunma ve bir çok olaylarda önemli rolleri olduğunu ifade eden Ayetullah Hamenei, işçilerin devrimin hedeflerini gerçekleştirmek için en fazla çaba sarf eden kesimlerden olduğunu be onların devrim ile bağının daimi bağ olduğunu söyledi.

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2012