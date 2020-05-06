İran’da koronadan iyileşenlerin sayısı 81 bin 587'ye ulaştı

Dünden bu yana 1680 kişide daha korona virüs tanısı konulduğuna dikkati çeken Cihanpur, son 24 saatte bu vakalardan 78’inin daha yaşamını yitirdiğini söyledi.

Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Merkezi Başkanı Kiyanuş Cihanpur, bugüne kadar İran'da korona virüsünden hayatını kaybedenlerin sayısının 6 bin 418’a, bu hastalığa yakalananların sayısının 101 bin 650’ye yükseldiğini, 81 bin 587 kişinin ise iyileştiğini belirterek, koronavirüs hastalarından 2 bin 735 kişinin kritik durumda ve yoğun bakımda olduğunu kaydetti.

Ülkede şimdiye kadar 531 bin 275 korovavirüs tanı testinin gerçekleştirildiğine işaret eden Cihanpur, Mesafeye ve bireysel ve halk sağlığı noktalarına uyulmaya devam edilmelidir ve bu günlerde trafikteki artış nedeniyle bu vakalara daha fazla dikkat edilmelidir. Başkalarının davranışlarını izlemek de sağlık sistemindeki meslektaşlarımıza yardımcı olabilir’diye belirtti.

Cihanpur,’ İran, korona virüs hastasının en fazla iyileşme oranı bakımından ilk beş ülke arasında yer alıyor’diye ekledi.