Dünya Sağlık Örgütü Temsilcisi İran'daki Kan Nakli İnovasyon Merkezi'ni ziyaret etti

Kan Nakli Örgütü'nün farklı bölümlerini ziyaret ederken Christof Helmen, İran Kan Transfüzyon Örgütü Genel Müdürü ile özel bir toplantıya katıldı.

Bu toplantıda konuşan İran Kan Nakli Örgütü Genel Müdürü Afşin Aşki, İran'da koronavirüs salgını ve bu virüsle mücadele için alınan önlemler hakkında bir rapor sundu.

İran Kan Nakli Örgütü'nün faaliyetlerine değinen Aşki, friz yöntemini kullanarak gönüllüler tarafından İran'da plazma bağışına değindi.

Aşki, ’Korona virüsünden geri kazanılan plazmayı incelemeye başladığımızdan beri, bir veya iki hafta sonra, diğer Avrupa ve Amerika ülkeleri de bu çalışmalara başladı, ancak şu ana kadar bu çalışmaların hiçbir sonucu yayınlanmadı. Solunum yolu enfeksiyonu hastalıkları üzerine de son on yılda plazma terapisi çalışmaları umut verici sonuçlarla gerçekleştirilmiştir. İran'da iyileşmiş koronavirüs hastalarının plazması ile ilgili çalışmalar şu anda 200'den fazla kişi üzerinde gerçekleştirilmiştir’ diye ekledi.