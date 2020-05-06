BM Güvenlik Konseyi'nin 2231 sayılı kararının ihlalini kabul etmeyiz

Bakanlar Kurulu Toplantısında konuşan Ruhani, 'ABD Mayıs 2018'de kendi aşırıcıları, İsrail ve uudi Arabistan'ın baskıları ve Trump'ın ABD'nin önceki başkanı ile inatlaşması nedeniyle çok aptalça bir hareket yaparak Nükleer Anlaşma'dan tek taraflı çekildi. ABD Nükleer Anlaşma'dan tamamen çekilmiş ve 4+1 grubu da çok geri çekildi. Halihazırda dengeli bir durumdayız. Onlar Nükleer Anlaşma'daki taahhütlerini ifa etmeye başlarlarsa biz de aynı gün bu anlaşma kapsamındaki taahhütlerimizi tekrar uygulamaya başlarız' ifadesini kullandı.

'ABD bir iki aydır gaflet uykusundan uyanmış ve Nükleer Anlaşma'dan çekilmenin büyük bir yanlış olduğunu anlamış' diyen Ruhani, 'Onlar Nükleer Anlaşma'yı zedelemenin ne denli büyük bir hata olduğunu anlamışlar. Nükleer Anlaşma'da iki dönem mevcut: Birincisi 5 yıllıktır ve bu 5 yılın sonunda sşlah ambrgosu kaldırılır. Ötekisi de 8 ve 10 yıllıktır ve bu dönemlerin sonunda bütün sınırlamaların kaldırılması gerekmektedir. Biz silah ambargosunun kaldırıldığı ilk aşamaya vardık' değerlendirmesinde bulundu.

Ruhani konuşmasını şöyle sürdürdü:

'Onların şimdi ne geri dönüş yolları var ne ileriye gitme. İran'ın 2231 sayılı BMGK kararı çerçevesinde kendisine uygulanan silah ambargosunun kaldırılması hakkıdır. Bir silah satın alırsak veya üretirsek bu, halkları savunmak adınadır. Silahımız ateşe benzin dökmek gibi değil, aksine ateşi söndürmek gibidir ve bir savaşın başlamasına izin vermeyiz

ABD tövbe edip Nükleer Anlaşma'ya dönerse, İran halkından özür dilerse ve cezasını öderse, en iyi yolu seçmiş olur, ancak bence bu hükümet (Trump yönetimi) böyle bir aka erişmez'.