Tahran-Bakü ilişkileri özellikle ekonomik alanda ilerleyecek

İran Hükümet Sitesi'nden yapılan açıklamaya göre, Vaizi ile Haciyev bu görüşmede ayrıca iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin sağlık protokollerine riayet edilerek, sürdürülmesinin altını çizdi.

İran Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanı Mahmud Vaizi, Bağlantısızlar Hareketi video konferans toplantısının Bakü'de tam zamanında düzenlenmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, 'Azerbaycan, Bağlantısızlar Hareketi Başkanı olarak korona hastalığının bu toplantıyı iptal etmesine neden olmasını önlediği gibi, toplantı gündemini korona olarak seçerek, Bağlantısızlar Harekeri'ne üye ülkelerin korona ile mücadelede koordine olmaları yolunda değerli bir adım attı' dedi.

Bu toplantıda alınan kararların dünya sorunu olan korona salgınının atlatılması için zemin oluşturmasını umduklarını dile getiren Vaizi, 'İki ülke ilişkileri koronaya rağmen gelişmekte ve umarız bu ilişkiler, günden güne daha ileri safhalara taşınır' diye ekledi.

Azerbaycan Dış İlişkiler Danışmanı Hikmet Haciyev de bu telefon görüşmesinde yaptığı açıklamada, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in İranlı mevkidaşı Hasan Ruhani'nin Bağlantısızlr Harekeri'nin Bakü'de düzenlenen toplantısına video konferns yoluyla katılmasından dolayı memnuniyet duyduğuna işaret ederek, Ruhani'nin bu toplantıdaki konuşmasının bu harekete üye ülkeler arasında dayanışmayı güçlendireceğine inandıklarını kaydetti.

Azerbaycan'ın Tahran-Bakü ilişkilerine özel önem verdiğinin altını çizen Azerbaycanlı yetkili, Cumhurbaşkanı Aliyev'in bütün Azerbaycanlı yetkililere koronanın İran-Azerbaycan ilişkilerine gölge düşürmemesi konusunda vurgulamalar yaptığını ifade etti.