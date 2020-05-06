İran, 2019'da UAEK denetimlerini en çok kabul eden ülkelerin başında geliyor

Garipabadi gazetecilere verdiği röportajda, ‘İran, Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antalaşması ve Kapsamlı Güvence Anltaşmasını'nı uygulayan, ancak bildirilmeyen materyaller ve faaliyetler hakkında UAEK verilerinin daha geniş bir değerlendirmesine sahip olmayan 62 ülke arasında yer alıyor’ diye konuştu.

Kapsamlı Güvence Anltaşmasını'nın raporuna göre 2019 yılında, UAEK'nin bu kuruma üye ülkeleri arasındaki 466 incelemesinden 432 denetlenmenin İran'da yapıldığına dikkati çeken Garipabadi, 'Bu da bu bu gruptaki teftişlerin %92'sine ve dünyadaki toplam teftişlerin %20'sine denk geliyor’ diye belirtti.

Garipabadi konuşmasını şöyle sonlandırdı:

'62 ülkede 2019 yılında yapılan 45 tamamlayıcı erişimden, bu gruptaki girişlerin %73'üne ve dünyadaki toplam girişlerin %24'üne eşdeğer olan İran'dan 33 erişim sağlandı. İran'ın barışçıl nükleer programı şeffaftır ve UAEK'nin teftişlerinin büyük bir bölümü Nükleer Anlaşma etkisi yüzünden gerçekleştirildi. Nükleer Anlaşma çevresindeki olumsuz koşullar, Avrupalı tarafların taahhütlerini yerine getirmediğine göre ve ABD'nin BM Güvenlik Konseyi'nde ve dışında diğer yıkıcı eylemleri gerçekleştirmek için tek taraflı planları dikkate alındığında, İran için iş birliği yapmak tek seçenek değildir’ diye ekledi.