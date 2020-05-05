Kafkas Müslümanlarının dini lideri, Trump’tan İran ambargolarını kaldırmasını istedi

Paşazade metubunnda Tevrat, İncil ve Kuran’ı Kerimin tüm insanları rahmet, şevkat ve insanlığa davet ettiklerine işaretle, tüm insanlığın korona ile mücadele ettiği bir dönemde insanların birliği ve insani ilkelerin her zamandan daha önemli olduğunu belirtti.

Paşazade, ‘’Dünya’da koronavirüsün yayıldığı dönemde İran halkı en temel tıbbi, gıda ve mali yardımlardan mahrumdurlar ve yaşlılarla çocuklar bu amansız hastalık karşısında canlarını kaybediyorlar. ‘’ dedi.

İran halkın zor şartlarına değinen Paşazade, ‘’İran halkın çektikleri acılar olağanüstü mevcut durumda hızlı karar almalar gerektirir, ben sizden insanlı ve insanlar arası birlik için İran halkı aleyhindeki ambargoları durdurmanızı istiyoruz ve bu dönemde tüm sınırlamalar ve yasaklar ve İran halkı aleyhindeki baskıları gideriniz. ‘’ dedi.

Paşazade, ABD başkanının Yahudi, Hristiyanların dini bayramları ve Ramazan ayı dolayısıyla bu isteğine olumlu yanıt vererek ambargoları kaldırmasını temenni etti.

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2012