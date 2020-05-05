5 May 2020 18:17
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News Code: 83777101
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İki İranlı üniversite hocası, dünyanın en iyi 40 hocası arasında yer aldı

İki İranlı üniversite hocası, dünyanın en iyi 40 hocası arasında yer aldı

Tahran, IRNA- North Western üniversitesi hocası Meryem Kuçeki Nejad ve H.S.C Montreal üniversitesi hocası Alireza Ahmed Simab, Poets&Quants sitesi tarafından İşletme alanında dünyanın en iyi 40 yaş altı 40 hocası arasında yer aldılar.

Poets&Quants, İşletme dalı (MBA) ile ilgili yayında olan site son yıllarda dünyada bu alanda en iyi hocaları seçmektedir.

Meryem Kuçeki Nejad ve Alireza Ahmed Simab, Tahran Şerif Teknoloji Üniversitesinin mezunlarındandırlar.

Şerif Teknoloji Üniversitesi, 1966 yılında Aryamehr Teknoloji Üniversitesi adıyla kuruldu. 1979 devriminden sonra, üniversitenin adı Şerif Teknoloji Üniversitesine değişmiştir. Üniversitenin 15 bölümü vardır ve lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimi verir. Üniversitenin en tanınmış mezunlarından biri İranlı kadın matematikçi Meryem Mirzahani idi.

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2012

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