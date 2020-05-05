İki İranlı üniversite hocası, dünyanın en iyi 40 hocası arasında yer aldı

Poets&Quants, İşletme dalı (MBA) ile ilgili yayında olan site son yıllarda dünyada bu alanda en iyi hocaları seçmektedir.

Meryem Kuçeki Nejad ve Alireza Ahmed Simab, Tahran Şerif Teknoloji Üniversitesinin mezunlarındandırlar.

Şerif Teknoloji Üniversitesi, 1966 yılında Aryamehr Teknoloji Üniversitesi adıyla kuruldu. 1979 devriminden sonra, üniversitenin adı Şerif Teknoloji Üniversitesine değişmiştir. Üniversitenin 15 bölümü vardır ve lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimi verir. Üniversitenin en tanınmış mezunlarından biri İranlı kadın matematikçi Meryem Mirzahani idi.

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2012