Zarif: KOEP, 2231 nolu BM Güvenlik Konseyi kararının bir bölümüdür

Zarif, Twtter hesabından yaptığı açıklamada, ‘’ABD Dışişleri Bakanı Pompeo 2231 nolu Güvenlik Konseyi kararını KOEP’ten bağımsız olduğunu göstermeye çalışmaktadır. Kendisi 2231 nolu kararı okumalı, KOEP, 2231 nolu kararın bir bölümüdür ve bundan dolayı 104 sayfadır, fakat Pompeo bunu okumamıştır. ‘’ dedi.

Zarif, ‘’Yeni Başlayanlar’’ için 2231 nolu kararı anlatarak, ‘’ 2231 nolu karar KOP olmadan var olamazdır ve Amerika bunu ayaklar altına almıştır ve başkalarının da ona bağlı olmalarının önünü kapatmıştır. ‘’ dedi.

Zarif mesajının sonunda Amerika’nın bu konuda bir ehliyeti olmadığını söyledi.

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2012