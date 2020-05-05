Türk kamyonları Bazorgan sınırından kabulüne başlandı

IRNA’ya açıklamada bulunan Namdar, ‘’Bu sabah Gürbulak sınır kapısı müdürü ile yapılan görüşme sonrası ve Sağlık Bakanlığı ekiplerinin Türk tarafında yerleşmesi sonrası mevcut 450 kamyonun Bazorgan sınırından geçiş yapması kararlaştırıldı. ‘’ dedi.

Türkiye sınır kapısının yeniden açılışı ile Bazorgan sınırında geçiş bekleyen ve tarım ürünleri de taşıyan kamyonların Türk tarafına geçişinin kararlaştırıldığı söyledi.

İran ve Türkiye Gümrük Başkanları, iki ülke ortak sınırlarındaki sorunların çözülmesi ve sağlık protokollerinin hayata geçirilmesi koşuluyla sınırların açılmasına vurgu yaptı.

İran Gümrük Genel Müdürü Mehdi Mireşrefi, Türk mevkidaşı Mustafa Güöüş ile yaptığı görüşmede, Dünya Ticaret Örgütü'nün hiçbir koşulda ülkeler arasındaki ticari sınırlarının kapatılmaması gerektiğini vurguladığını, ancak korona nedeniyle İran-Türkiye arasındaki en büyük sınır kapısı olan Bazergan-Gümrük sınır kapısının kapatıldığını açıkladı.

İki ülke yetkililerinin iş birliği ile Bazergan-Gürbulak sınır kapısının açılmasını bekledikleini ifade eden Mireşrefi, sağlık protokollerinin uygulanması durumunda bu sınırın açılmasının mümkün olduğunu kaydetti.

Razi-Kapıköy sınır kapısının 24 saat faaliyet yaoması için hazır olduklarının altını çizen İranlı yetkili, İran-Türkiye sınırlarından tırların geçiş yapması konusunda büyük sorunlar yaşadığını ve Bazergan sınırının kapalı olduğu bu durumda Razi ve Sarısur sınırlarından ticaretin devam etmesinin iyi bir önlem olduğunu duyurdu.

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2012