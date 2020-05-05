İranlı teknoloji uzmanları, Türkiye'ye ihracat fırsatları tespit çalışması yapacak

Cumhurbaşkanlığı Bilim ve Teknoloji Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, en çok kültürel ve dini ortaklıklara sahip iki komşu ülke olan İran ve Türkiye'nin bilimsel ve teknolojik iş birliğini artımasının zorunlu olduğu bir dönemde bu toplantının yapılacak olması iyi bir gelişme olarak kaydedilebilir.

İran'ın birçok bilimsel alanda Ortadoğu'da öncü olması ve Türklerin ticaret konusunda iyi deneyimlere sahip olması dikkate alınırsa, iki ülke iş birliğinin iyi bir geleceği vadettiğini söylemek mümkün.

Türkiye pazarının İran teknoloji umzanlarının bakir bir pazar olması da göz önüne alındığında bu toplantının Cumhurbaşkanlığı Bilgi ve Teknoloji Başkanlığı'nın iş birliği ile yapılması, İran-Türkiye ilişkilerini ileri safhalara taşımasında önemli rol oynayabilir.

6 Mayıs günü düzenlenecek 'Türkiye'ye İhracat Fırsatları; Tespit ve Tanımak' isimli webinarda Türkiye yeni aracı markalama stratejileri, online satış platformlarına erişim ve Türkiye'de İran'ın ileri teknoloji merkezinde sunulan hizmetlerin tanıtımı gibi başlıklar altında teknolojik konular masaya yatırılacak.