Bazergan sınır kapısı bugünden itibaren sınır olarak açılacak

İran ve Türkiye yetkililerinin bugün video konferans yolu ile görüştüklerine işaret eden Latifi, görüşme sonucu Türkiye tarafından izin verilmediği için bekletilen 450 tırın Türk tarafının onayı ile bu ülkeye taşınabilme kararı alındığını söyledi.

Görüşme sonrası sınırdaki 20 Türk tırının ülkelerine geçiş yaptığını ve halen bu geçişlerin sürdüğünü kaydeden Latifi, 'Bu görüşmede İran tırlarının Türkiye'ye geçiş yapabilmesi ve İran'a gelmek için bekleyen 160 tırın da sınını geçebilmesi konusu ele alındı' dedi.

Türk yetkililerin iki ülke sınırındaki sağlık ekipleri tarafından yapılan tırların dezenfekte işlemlerini incelediklerini belirten İranlı yetkili, bu görüşmede İran tarafının da Türkiye'ye giden tüm tırların dezenfekte edilmesi ve şöforler için sağlık belgesi verilmesi için taahhütte bulunduğunu sözlerine ekledi.