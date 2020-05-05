İran ve Japonya'dan dünyada tansiyonların düşmesine vurgu

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, telefonda görüşen İran Cumhurbaşkanı ile Japonya Başbakanı, korona ile mücadede iki ülkenin iş birliğinin artırılması ve deneyimlerini paylaşmasının önemli olduğunu bildirdi.

Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani bu görüşmede yaptığı açıklamada, bölge ve dünyada barış, istikrar ve huzurun sağlanması gerektiğinin altını çizerek 'ABD'nin acımaz yaptırımlarının şiddetlenmesi ile bugün tıbbi malzemeler ve gıda temini konusunda bile büyük zorluklarla karşı karşıya kalmaktayız' dedi.

Japonya'ya korona ile mücadele konusunda İran'a yaptığı yardımlardan dolayı teşekkür eden Ruhani, 'Maalesef bu zor koşullarda bile ABD'nin ülkemize karşı devreye soktuğu ambargoları artmıştır' diye belirtti.

İran ve Japonya'nın zor koşullarda iş birliğini sürdürmesinin iki ülke halklarının hafızasında sonsuza kadar yerini koruyacağına değinen Ruhani, 'Biz iki ülke arasında ortak diyalog ve müzakerelerin canlı tutulması için çaba gösteriyoruz. Maalesef son haftalarda ABD tarafından Irak ve Fars Körfezi'nde tansiyonun yükselmesine tanık olduk. Bütün bu krizlerde her zaman ABD tansiyonu başlatan taraf olmuştur. ABD'liler korona ile mücadele konusunda birşey yapmak istiyorsa bunu yasa dışı yaptırımlara son vermekle mümkün kılabilirler' diye ekledi.

Japonya Başbakanı Abe Şinzo da bu telefon görüşmesinde yaptığı açıklamada, bütün ülkelerin korona ile mücadele için iş birliği yapması gerektiğini vvurgulayarak, Ortadoğu'da gerilim artmasından endişe duyduklarını ve bu bölgede barış ve istikrarın sağlanmasının elzem olduğunu dile getirdi.

İran'ın bölgede barış ve istikrarın sağlanmasında önemli bir ülke olarak gördüklerini söyleyen Abe Şinzo, Tokyo'nun Tahran'la iş birliğini sürdürdüğünü ifade etti.

Taraflar ayrıca ikili ilişkilerin geliştirilmesine vurgu yaparak, daha önce varılan mutabakatların uygulanması ile İran-Japonya ilişkilerinin gelişmesini umduklarını ifade etti.