Türkiye Merkezli iMiner, İran’da Madencilik Lisansı Aldı!

Bitcoinsistemi : Türkiye merkezli iMiner isimli şirketin Tahran’dan İran’da madencilik için izin aldığı ve bundan sonraki süreçte İran’da madencilik yönünde adımlar atacak olduğu belirtildi. Şirketin ne kadar süre önce başvuru yaptığı ve onay aldığı hakkında herhangi bir açıklama yapılmazken, iMiner şirketinin İran’ı tercih etmiş olması akıllarda soru işaretleri oluşturdu.

Düşük enerji fiyatları, yükselen ekonomik kriz ve diğer sebepler hesaba katıldığında ABD’nin yaptırımları da eklendiğinde iMiner için bu durumun nasıl bir risk yaratabilecek olduğu konusu soru işaretleri yaratmışa benziyor. iMiner henüz hiçbir yerel Türk kaynağa açıklama yapmazken, şirketin İran’da zaten bir ofise sahip olduğu, ABD, Rusya ve diğer bazı ülkelerde de kısmi varlığa sahip olduğu biliniyor.

Şirketin İran’da 7.3 milyon dolar değerinde bir yatırım yaptığı ve burada Bitcoin madenciliği eylemleri gerçekleştireceği belirtildi.

Madencilik alanında atılacak olan adımlar bu dönemde oldukça dikkat çekiyor.