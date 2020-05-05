İran'dan Almanya'ya ilk korona seroloji kitleri ihracatı yapıldı

Tahran İmam Humeyni Havalimanı'ndan havalanan uçakla Almanya'ya taşınan İran'ın ilk korona seroloji tanı kitlerinin bugün Alman yetkililere teslim edilmesi bekleniyor.

Piştaz Tıp Şirketi Ticari Müdürü Yaşa Ferruhzad konu ile ilgili İRNA muhabirine yaptığı açıklamada, 'Son bir aydan itibaren genç bilim adamlarımızın çabası sonucu korona seroloji tanı kitlerini en iyi kalite ile üreterek, Sağlık Bakanlığı'ndan bunların ihracatı için gerekli izinleri almayı başardık' dedi.

Piştaz Tıp Şirketi'nin günlük 1 milyon test yapabilme imkanına sahip olduğuna dikkati çeken Ferruhzad, halihazırda 40'dan fazla ülkenin ürettikleri korona ile ilgili ürünlere talip olduklarını kaydetti.

Türkiye, Almanya, Polonya ve Latin Amerika'dan bazı ülkelerin bu tür ürünleri sipariş etmeye başladıklarını bildiren Ferruhzad, 'Biz yerli ihtiyaçları karşılamanın yanı sıra fazla miktarları da ihracat etmeyi hedefliyoruz' değerlendirmesinde bulundu.

Almanya'dan sonra Türkiye'ye de bu ürünleri ihraç edeceklerine işaret eden Ferruhzad, korona seroloji tanı kitlerinin kalite açısından yüksek, ancak fiyat konusunda ucuz olduğunu ve ihracat yoluyla ülkeye döviz girdisi sağlamayı düşündüklerini sözlerine ekledi.