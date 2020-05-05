İran'daki çelik profil üretim kapasitesi 47 milyon tona ulaştı

Sanayi Bakanlığı'nın istatistik tablolarına göre, şu anda ülkede 148 çelik tesisi üreticisi faaliyet göstermektedir. 2025 yılına kadar 46 milyon ton yeni kapasitenin şimdiki miktara ilave olması bekleniyor.

Sanayi Bakanlığı'nın geçen yılki çelik ürünleri performansına ilişkin ön istatistikleri, 20 milyon ve 514.8 bin tonluk bir rakamı göstermektedir. Bu da 19 milyon 639.8 bin ton olan bir önceki yılki performansa göre yüzde 4.5 büyümeyi gözler önüne sermektedir.

İran dünyanın onuncu en büyük çelik üreticisidir.