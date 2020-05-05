5 May 2020 11:50
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News Code: 83776308
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İranlı paratekvandocu dünya sıralamasında üçüncü sırada yer aldı

İranlı paratekvandocu dünya sıralamasında üçüncü sırada yer aldı

Reşt, İRNA- İranlı paratekvandocu Mehdi Purrehnüma, Dünya Tekvando Federasyonu'nun son sıralamasında -75 kg'de dünya üçüncüsü olarak ilan edildi.

Geçen yıl birçok kez dünyanın bir numarası olan Purrehnüma, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı kazanmıştı.

Aslen Gilan iline bağlı Enzeli şehrinden olan 1995 doğumlu Pürrehnüma, 7 yaşından beri tekvandoda faaliyet göstermiş ve şimdiye kadar biçok ulusal ve uluslararası yarışmalarda çeşitli madalyalar kazanmıştır.

2109 Dünya Tekvando Federsyonu Başkanlık Kupası, 2019 Asya Paratekvando Şampiyonası, 2017 İngiltere Paratekvando Şampiyonası, 2012 Güney Amerika Paratekvando Yarışmaları, Tayvan'da düzenlenen Asya Paratekvando Müsabakarı gibi yarışmalarda birer altın kazanan Purrehnüma, altın dışında birçok defa gümüş ve bronz madalya da kazanmayı başarmıştır.

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