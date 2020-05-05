İranlı paratekvandocu dünya sıralamasında üçüncü sırada yer aldı

Geçen yıl birçok kez dünyanın bir numarası olan Purrehnüma, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı kazanmıştı.

Aslen Gilan iline bağlı Enzeli şehrinden olan 1995 doğumlu Pürrehnüma, 7 yaşından beri tekvandoda faaliyet göstermiş ve şimdiye kadar biçok ulusal ve uluslararası yarışmalarda çeşitli madalyalar kazanmıştır.

2109 Dünya Tekvando Federsyonu Başkanlık Kupası, 2019 Asya Paratekvando Şampiyonası, 2017 İngiltere Paratekvando Şampiyonası, 2012 Güney Amerika Paratekvando Yarışmaları, Tayvan'da düzenlenen Asya Paratekvando Müsabakarı gibi yarışmalarda birer altın kazanan Purrehnüma, altın dışında birçok defa gümüş ve bronz madalya da kazanmayı başarmıştır.