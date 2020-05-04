İran, Türkiye ile ekonomik anlaşmaların uygulanmasına vurgu yaptı

Türkiye Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile telefon görüşmesi yapan Vaizi, koronavirüs’ten dolayı bölge ve dünya ekonomisine hakim şartlara değinerek, iki ülke sınır ticareti ve kara taşımacılığının sağlık protokoleri gözeterek başlamasına vurgu yaptı.

İki ülkenin demiryolu arasındaki işbirliğini gelişmesinin iki ülke ticaretinin gelişmesine neden olduğunu belirten Vaizi,taraflar arasındaki Tercihli Ticaret listesindeki malların arttırılmasının incelendiğini belirtti.

Vaizi, İran’da hekimler ve temel bilimli şirketlerin ve araştırma merkezlerinin korona virüsle mücadelede elde ettiği başarıları değinerek, bu tecrübelerin Türkiye’ye aktarılmasına hazır olduğunu belirtti.

Pekcan da mevcut şartlarda iki ülke arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin başlamasına vurgu yaparak, ‘’İran ile ticaret, demiryolu ile yapılmakta ve bunu geliştirmek istiyoruz, ayrıca karayolu taşımacılığının da sağlık protokolleri çerçevesinde başlamasını istiyoruz. ‘’ dedi.

Pekcan, Ankara’nın İran ile ticaret ve ekonomik alanında ilişkilerini geliştirmek istediğini belirterek, anlaşmaların uygulanması ile işbirliğinin artması istediklerini söyledi.

Pekcann, iki ülkenin sağlık yetkililerinin korona ile mücadele için temaslarına değinerek, İran’ın korona ile mücadelede başarılı olduğunu ve İran’ın tecrübelerinden yararlanmak istediklerini söyledi.

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2012