Hamane: ABD, BMGK’yi suistimal ettiği için hesap vermeli

Twitter hesabından açıklamada bulunan Hamane, ‘’Amerika’nın 2231 nolu Güvenlik Konseyi kararına sarılması uluslararası kuralların ve kanunlara hakarettir. ‘’ dedi.

Uluslararası konvansiyonlara değinen Hamane, ‘’Taahhütlerini reddeden taraf ve onu uygulamayanlar, bu doğrultudaki hukukutanıyamaz. /1971 Hakimler Uluslararası Komisyonu’’ diye yazdı.

ABD New York Times gazetesi geçen hafta verdiği haberde ABD’nin hukuki bir dayanak göstererek ülkesinin nükleer anlaşmaya hala taraf olduğunu göstermeye çalıştığı ve bu yöntemler Ekim’de bitecek İran silah ambargosu için baskı uygulamayı hedeflediğini yazdı.

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2012