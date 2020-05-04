4 May 2020 19:09
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News Code: 83775766
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Hamane: ABD, BMGK’yi suistimal ettiği için hesap vermeli

Hamane: ABD, BMGK’yi suistimal ettiği için hesap vermeli

Tahran, IRNA- BM’nın Genevre’de bulunan büroları nezdindeki Büyükelçisi İsmail Begayi Hamane, ABD’nin zorba davranışları ve BM Güvenlik Konseyini suistimal eden davranışlarından dolayı hesap vermesi gerektiğini söyledi.

Twitter hesabından açıklamada bulunan Hamane, ‘’Amerika’nın 2231 nolu Güvenlik Konseyi kararına sarılması uluslararası kuralların ve kanunlara hakarettir. ‘’ dedi.

Uluslararası konvansiyonlara değinen Hamane, ‘’Taahhütlerini reddeden taraf ve onu uygulamayanlar, bu doğrultudaki hukukutanıyamaz. /1971 Hakimler Uluslararası Komisyonu’’ diye yazdı.

ABD New York Times gazetesi geçen hafta verdiği haberde ABD’nin hukuki bir dayanak göstererek ülkesinin nükleer anlaşmaya hala taraf olduğunu göstermeye çalıştığı ve bu yöntemler Ekim’de bitecek İran silah ambargosu için baskı uygulamayı hedeflediğini yazdı.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish
2012

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