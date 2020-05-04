4 May 2020 18:58
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News Code: 83775756
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İran para birimi Riyal’den Tuman’a değiştirildi

İran para birimi Riyal’den Tuman’a değiştirildi

Tahran, IRNA- İslami Şura Meclisi, ulusal para birimi riyalden 4 sıfır atılması ve para biriminin Tuman olarak değiştirilmesini öngören kanun teklifini kabul etti.

İran Merkez Bankası Başkanı Abdunnasır Himmeti, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İran Meclisinin söz konusu kararını duyurdu.

Himmeti, açıklamasında, "Bu sabah Mecliste yapılan oturumda Merkez Bankası tarafından sunulan, hükümetin ulusal para biriminden 4 sıfırın atılmasını ve tümenin para birimi olarak belirlenmesini öneren kanun teklifi kabul edildi." ifadelerini kullandı. 

Kabul edile kanunla her Tuman 10.000 Riyal ve 100 Parse’de oluşmaktadır.

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2012

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