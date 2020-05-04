Ruhani: Amerika’nın uygulamaları, İran’ın korona ile mücadele planlarını sorunlarla karşı karşıya getirmiştir

Bağlantısızlar Hareketinin video konferans yöntemiyle düzenlenen Liderler toplantısında konuşan Ruhani, Amerika’nın insanlık dışı İran aleyhindeki uygulamalarını eleştirerek, bu uygulamalarla gerekli tıbbi malzemelerinin temininin uzadığını ve bazı durumlarda imkansızlaştırdğını söyledi.

Dünya Sağlık Örgütünün (WHO) zayıflatılmasının korona aleyhine ortak mücadelenin zayıflatılması anlama geldiğini ifade eden Ruhani, ABD’nin sorumsuz şekilde örgütü mali kaynaklardan mahrum bırakmasının o ülkenin stratejik hatalarından biri olduğunu söyledi.

İran’ın koronavirüsün aşısı ve ilacının bulunması için tüm dünya ülkeleri ile işbirliğine hazır olduğunu belirten Ruhani, korona’nın bir epideminin sınırlar, milletler, soyları gözetmeksizin herkesi tehdit edebileceğini gösterdiğini söyledi.

İnsanlığın iklim değişikli, küresel ısınma ve korona gibi tehditlerle karşı karşıya olduğunu ifade eden Ruhani, tehdidin, terörizmi desteklemenin, milletlere baskı uygulamanın, ekonomik ve askeri terörizmin terinin ikili, çoklu ve uluslararası işbirliğin almasının zamanının geldiğini söyledi.

Ruhani, ‘’Bu tecrübe ambarlarını kitle imha silahları ile olduran uluslararası güçlerin, korona gibi bir epidemi karşısındaki zayıflığının diğer ülkelerden fazla olmasa da en az onlar kadar olduğunu gösterdi. ‘’ dedi.

İran’ın korona ile mücadeledeki yöntemlerini ifade eden Ruhani, bu mücadele sayesinde virüsün yayılmasının önüne geçildiğini fakat tedbirlerin devam ettiğini söyledi.

Bağlantısızlar Hareketinin video konferans toplantısı liderler ve Başbakanlar düzeyinde başladı.

Hareketin dönem başkanı İlham Aliyev’in tarafından düzenlenen konferansta Koronavirüsle mücadele konusunu görüşmek üzere video konferans yöntemiyle toplandı.

Toplantıya İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani dahil 40 ülke lider veya başbakanları katıldı ayrıca BM, Afrika Birliği ve Dünya Sağlık Örgütü temsilcileri de katıldılar.

Oturumda BM, AB ve Afrika Birliği yetkililerinin video mesajları okundu.

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2012