4 May 2020 18:17
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News Code: 83775711
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Bağlantısızlar Hareketinin video konferans toplantısı başladı

Bağlantısızlar Hareketinin video konferans toplantısı başladı

Bakü, IRNA- Bağlantısızlar Hareketinin video konferans toplantısı liderler ve Başbakanlar düzeyinde başladı.

Hareketin dönem başkanı İlham Aliyev’in tarafından düzenlenen konferansta Koronavirüsle mücadele konusunu görüşmek üzere video konferans yöntemiyle toplandı.

Toplantıya İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani dahil 40 ülke lider veya başbakanları katıldı ayrıca BM, Afrika Birliği ve Dünya Sağlık Örgütü temsilcileri de katıldılar.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev toplantının açılışında yaptığı açıklamada, Koronavirüsün yayılmasının tüm ülkelere negatif etkisi olduğunu belirterek, karşılıklı destek ve ortak çabalarla virüsün yayılmasın önüne geçilebileceğini söyledi.

Oturumda BM, AB ve Afrika Birliği yetkililerinin video mesajları okundu.

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2012

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