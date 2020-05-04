Vizyon Festivali'nden "Ev" belgeseline özel takdir

Koronavirüsü salgınının küresel krizi nedeniyle bu yıl çevrimiçi olarak düzenlenen "Visions du Réel" Belgesel Festavili'nin kazananları açıklandı. Efsane Salari tarafından yönetilen uzun metraj Ev belgeseli En İyi Uluslararası Belgesel dalında Özel Jüri Ödülü'nü kazandı.

Bu belgesel 4 yıl boyunca yapılmış ve Tahran'daki Afgan bir ailenin hikayesini anlatıyor.İran'da doğup büyüyen ailenin genç oğlu, ilk kez Afganistan'a gidip daha önce görmediği bir ülkede yaşamaya karar veriyor. Bu aile için yeni bir olaylara neden olur.

"Visions du Réel" Festivalinin Uluslararası Yarışması jürisi, etkinliğin en iyi uzun metraj filmi olarak İtalya'dan Francesca Mazolini'nin yönettiği Puntasacra belgeselini seçti ve en yenilikçi uzun metraj belgesel ödülü Finlandiya'nın yaşam nefesi Anerka'ya gitti.

Bu yıl ev belgeselinin yanısıra emin Behruzzade tarafından yönetilen uzun metraj belgesel bölümünde balık gözü Ve bir atın insanlardan daha fazla kanı vardır Abolfazl Taleuni tarafından yapılmış ve Hamid Caferi tarafından yapılmış yaprak adlı eserler Festivalin kısa ve yarı uzun belgesel yarışması bölümünde İran sineması adına katılmaktaydı.

50. Uluslararası Visions du Réel Belgesel Festivali 24 Nisan-2 Mayıs tarihleri arasında İsviçre'de çevrimiçi olarak düzenlendi.