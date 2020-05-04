İran’da koronadan iyileşenlerin sayısı 79 bin 397'ye ulaştı

Dünden bu yana 1223 kişide daha korona virüs tanısı konulduğuna dikkati çeken Cihanpur, son 24 saatte bu vakalardan 74’ünün daha yaşamını yitirdiğini söyledi.

Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Merkezi Başkanı, bugüne kadar İran'da korona virüsünden hayatını kaybedenlerin sayısının 6 bin 277’ye, bu hastalığa yakalananların sayısının 98 bin 647’ye yükseldiğini, 79 bin 397 kişinin ise iyileştiğini belirterek, koronavirüs hastalarından 2 bin 676 kişinin kritik durumda ve yoğun bakımda olduğunu kaydetti.

Ülkede şimdiye kadar 508 bin 288 korovavirüs tanı testinin gerçekleştirildiğine işaret eden Cihanpur, ‘Korona salgınına bizim gibi aynı zamanda giren ülkelerle durumumuzu kıyaslarsak, toparlanmamızın istatistikleri tüm gelişmiş ülkelerden daha iyi ve karşılaştırılabilir olduğunu görebiliriz. Ekonomik faktörler ve yaptırımlar ve nüfusun dağılması göz önüne alındığında, bu karşılaştırmayı yapabileceğiz. Vatandaşları son günlerde elde edilen göreceli başarı ile bu sürece devam etmeye çağırıyoruz ve vatandaşlarımızın en büyük katkısı, kişisel ve halk sağlığı ile sosyal ve fiziksel mesafenin gözetilmesidir, böylece hastalığı vatandaşlarımıza rapor edebiliriz’ diye ekledi.