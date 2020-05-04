İran'ın dosyasının BM Güvenlik Konseyi'ne gitmesi durumunda, yanıtımız sert olacak

Bu yıl sağlık protokollerine uygun olarak düzenlenen ilk basın toplantısında konuşan Musevi, 'Uluslararası sistemin ve çeşitli ülkelerin bulunduğu bu koşullar göz önüne alındığında, diplomasinin devam ettiğini ve durdurulmadığını görebiliriz. İran'ın çeşitli seviyelerinde, hem Cumhurbaşkanı hem de Dışişleri Bakanı ve ayrıca yurt içi ve yurt dışındaki tüm dış politika yapıcılar, diplomasi yürütüyorlar’ diye konuştu.

Bugün Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenecek Bağlantısızlar Hareketi Zirve Toplantısı'na Cumhurbaşkanı Ruhani'nin video konferans yolu ile katılacağına işaret eden Musevi, '46 devlet başkanının katılacağı bu toplantının gündem maddesini korona ile mücadele oluşturuyor. Zarif de bölgesel ve uluslararası yetkililerle 22 telefon görüşmesi yapmıştır’ ifadesini kullandı.

ABD'nin Nükleer Anlaşma'dan çekilmesinin yıldönümüne değinen Musevi, ’ABD artık bu anlaşmanın bir üyesi değil. Amerika Birleşik Devletleri, hukukun üstünlüğüne ve uluslararası hukuka inanmayan ve uluslararası hukukun en büyük ihlalini yapan bir rejimdir’ diye belirtti.

Astan Süreci canlı bir süreçtir

Dışişleri Bakanı Zarif'nin Suriye ziyareti ve video konferans ile düzenlenen Astana Süreci Dışişleri Bakanları toplantısına dikkati çeken Musevi, 'Astana Süreci canlı br süreç ve yaşanan durma koronadan kaynaklıdır. Astana Süreci'ne üye devletlerin üçü de bu sürecin bölgeye ve barışa inanan tüm ülkeler ve insanların tek seçeneği olduğuna inanmaktadır’ diye ekledi.