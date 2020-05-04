2018 yılında İran'da 12 milyon tondan fazla buğday üretildi

2018 yılında üzerinde ekim yapılan 6 milyon 500 bin hektar tarım arazisinden 12 milyon 700 bin ton buğday hasadı yapıldığı bildirildi.

Aynı yıl üretilen toplam buğday miktarından 189 bin tonunun ihraç eildiği, buna karşın sadece 11 bin 700 ton buğday ithalatı yapıldığı duyuruldu.

İranlı hanehalkının 2018 yılındaki tüketim miktarı da 10 milyon 400 bin ton olarak gerçekleşti. Diğer 1 milyon 500 bin ton buğdayın da diğer alanlarda tüketildiği belirtildi.

İran iller bazında buğday üretim sıralamasına bakıldığında, Huzistan ilinin 1 milyon 563 bin tonla buğday üretiminde 2018 yılında ilk sırada yer aldığı, ardından Gülistan, Kürdistan ve Doğu Azerbaycan illerinin sırasıyla 959 bin ton, 957 bin ton ve 832 bin ton üretimle sonraki sıralarda yer aldığını görebiliriz.

Bu dört ilin ardından Rezevi Horasan, Hemedan, Batı Azerbaycan, Fars ve Kirmanşah illeri yer aldı.