İranlı paratekvandocu dünya altıncısı

İran Paratekvando Şampiyonası'nda 3 yıl önce parladıktan sonra İran Milli Paratekvando Takımı'nın önemli oyuncularından biri haline gelen Şabani, son 3 yılda Millilerimizin en iyi performans gösteren oyuncuları arasında yer almış ve -75 kg'de en iyi İranlı karateci unvanını elde etmiştir.

Aslen Kum şehrinden olan Şabani, Ürdün'de düzenlenen 2019 Asya Paratekvando Şampiyonası'nda altın madalyayı elde ederek Dünya Paratekvando Federasyonu'nun sıralamasında birkaç basamak yükseldi.

2018 yılında Afrika Uluslar Paratekvando Şampiyonası'nda gümüş madalya sahibi olan Şabani, Vietnam'da düzenlenen 2018 Asya Paratekvando Şampiyonası'nda ise bronz madalyayı boynuna taktı.