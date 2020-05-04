ABD'de hapishanede tutuklu bulunan ve koronaya yakalanan İranlı bilim adamı tedavi altına alınmıştır

İRNA'ya açıklama yapan Salar Amoli, Bilim Bakanlığı'nın Asgeri'nin ABD hapishanesinden serbest bırakılması için yaptıklarının İran'ın New York'taki Temsilciliği üzerinden yapıldığını söyledi.

Geçen hafta İran'da üniversite rektörlerinin yurt dışında 250 civarında meslektaşına ABD'lilerin bu eylemi ve İran ile dünya halklarına çifte zülumleri hakkında mektup gönderdiklerine işaret eden İranlı yetkili, 'Asgeri'nin mevcut durumu konusunda net bilgiye sahip değiliz. O ABD'de esir olan tek tutuklu değildir ve dünya bilim adamları camiası, bu sürece dur demelidir' değerlendirmesinde bulundu.

İran Bilim, Araştırma ve Teknoloji Bakanı Mansur Gulami de daha önce yaptığı açıklamada, ABD ve Kanada'da bazı İranlı bilim adamlarının elektronik kelepçe ile kontrol edildiklerini duyurmuştu.

İran'ın saygın üniversitelerinden Şerif teknik Üniversitesi profesörü olan Sirus Askeri 10 Mart 2020 tarihinden beri ABD Alexandria gözaltı merkezinde tutuklu bulunuyor ve İran'a gönüllü olarak dönmeyi amaçlıyor. ABD Göçmen Ofisi, onun yurda dönüşü veya geçici serbest bırakılması için izin vermemektedir. ABD Göçmen Ofisi ayrıca Asgeri'nin büyük solunum sorunları yaşamasına rağmen ona koruyucu maske kullanmasına bile karşı çıkmıştır.

59 yaşındaki İranlı bilim adamı, Kasım 2019'da Ohio Üniversitesi'nden üniversite faaliyetlerinde ticari sırları gizleme suçundan beraat etmesine karşın, vizesinin iptal edilmesi nedeniyle hala ABD Göçmen Ofisi'nde gözlatında tutulmaya devam etmektedir.