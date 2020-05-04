Korona alanında 15 teknolojik ürünün prototipi tasarlandı

Şubat'ın sonlarından itibaren korona ile ilgili araştırma yapma planlarının uygulandığına değinen Kuhpayezade, 200'den fazla proje arasından 80'den fazlasının araştırma projesi olarak kabul edildiğini söyledi.

Kuhpayezade, toplumun ihtiyaçlarının bir kısmını karşılamak için uygulamalı araştırma çabalarına atıfta bulunarak, 'Tanı, tedavi ve hatta aşılar da dahil olmak üzere, korona alanındaki çeşitli araştırma faaliyetlerinin ilk çalışmaları başlamıştır. Araştırmacılar hastalara değerli hizmetler sunmak için çok çalışmaktadır’. Yakın gelecekte istenen sonuca ulaşmayı ümit ediyoruz ve araştırmacılarımız tarafından iyi çalışmalar başlatılmıştır’ ifadesini kullandı.

İran'da bugüne kadar korona virüsünden hayatını kaybedenlerin sayısı 6 bin 23’e, bu hastalığa yakalananların sayısı 97 bin 424’e yükselirken, 78 bin 422 kişi ise iyileşerek taburcu edild.