İran krona tanı kitleri Türkiye ve Almanya'ya ihraç ediliyor

Bilgi tabanlı şirketler tarafından üretilen korona teşhis seroloji kitlerinin Sağlık ve Tıp Eğitimi Bakanlığı'ndan gerekli ihracat izinleri aldığına değinen Settari, 'Yapılan planlara göre, bu kitler Türkiye ve Almanya'ya ihraç edilecek, ancak önümüzdeki haftalarda ihracatın tüm detayları Sağlık Bakanlığı'nın gözetiminde sonuçlandırılacak’.

Settari, 'Serolojik kitler konusunda o kadar kendi kendine yeter hale geldik ki onları çoğu ülkeye ihraç edebiliriz. Ayrıca ihracatla ilgili herhangi bir kısıtlamamız yoktur’ diye belirtti.

Günde bir milyon korona testi yapma kapasitesi

Şu anda, ülkede günde bir milyon korona testi yapma kapasitesine sahip olduklarına dikkati çeken Cumhurbaşkanı Bilim ve Teknoloji Başkanı Settari, bu kitlerin tümünün yurt içinde üretildiğini kaydetti.

Settari, geçenlerde ilk Azad Üniversitesi İnovasyon Merkezi'nin açılış töreninde de yaptığı açıklamada, ‘Bilgi tabanlı şirketler, ikinci korona dalgasının ortaya çıkacağı sonbaharda diğer ülkelere ihraç edebileceğimiz birçok ekipman sağladı’ demişti.