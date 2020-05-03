3 May 2020 21:08
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News Code: 83774429
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İranlı kadın karateci, Çevrimiçi IFK Dünya Kata Şampiyonasında bronz madalya kazandı

İranlı kadın karateci, Çevrimiçi IFK Dünya Kata Şampiyonasında bronz madalya kazandı

Zencan, İRNA- İranlı kadın karateci Turan Füruten, koronavirüs salgını nedeniyle bu yıl çevrimiçi olarak düzenlenen Çevrimiçi IFK Dünya Kata Şampiyonası'nda bronz madalya kazanmayı başardı.

 53 ülkeden 398 karatecinin katılımıyla düzenlenen Çevrimiçi IFK Dünya Kata Şampiyonası'nın 2. turu, önümüzdeki ay online olarak yapılacak.

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